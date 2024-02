Giornate di Donazione del Sangue ad Agropoli con AVIS Comunale

L’AVIS Comunale di Agropoli organizza tre giornate dedicate alla donazione del sangue per il mese di Marzo. L’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto di generosità, si svolgerà in Via Cannetiello, 26.

Giovedì 29 Febbraio: dalle 8:00 alle 12:00

Domenica 3 Marzo: dalle 8:00 alle 12:00

Lunedì 4 Marzo: dalle 8:00 alle 12:00

Donare il sangue è un gesto semplice e sicuro che può salvare vite umane.

Ogni anno, in Italia, sono migliaia le persone che necessitano di sangue per interventi chirurgici, traumi o malattie. Le donazioni di sangue sono quindi fondamentali per garantire la scorta di sangue necessaria negli ospedali.

Per donare il sangue è necessario:

Essere in buone condizioni di salute

Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni

Pesare almeno 50 kg

Non aver avuto malattie infettive recenti

L’AVIS Comunale di Agropoli invita tutti i cittadini a partecipare alle giornate di donazione del sangue. Un piccolo gesto che può fare la differenza per la vita di molte persone.

L’importanza delle donazioni di sangue

Donare il sangue è un atto di grande altruismo che permette di aiutare chi ne ha bisogno. Il sangue è un elemento vitale che non può essere prodotto in laboratorio e che, quindi, può essere ottenuto solo grazie alla generosità dei donatori.

Le donazioni di sangue sono necessarie per:

Interventi chirurgici

Traumi

Malattie del sangue

Talassemia

Leucemia

Donare il sangue è un gesto sicuro e semplice che non comporta alcun rischio per la salute del donatore. Il prelievo viene effettuato da personale medico qualificato e dura solo pochi minuti.

Donare il sangue è un modo per fare la differenza nella vita di molte persone.