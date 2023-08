Battipaglia: Incidente stradale coinvolge tre vetture, ma nessun ferito grave

Questa mattina, intorno alle otto, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Tre vetture sono state coinvolte in un tamponamento a catena e una di esse si è ribaltata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi tra i malcapitati coinvolti nell’incidente. Tuttavia, l’accaduto ha causato momenti di spavento e apprensione per chi era presente sul luogo.

I soccorsi

I soccorsi sono arrivati tempestivamente grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e dei mezzi del 118 e delle forze dell’ordine. La prontezza dell’intervento ha contribuito a garantire che nessuna vita fosse messa in pericolo.

I disagi

A causa dell’incidente, il traffico è andato in tilt, causando disagi per la viabilità. Gli agenti della Polstrada hanno lavorato per regolare il flusso di veicoli e ripristinare la circolazione nella zona colpita.

Questo incidente è avvenuto in un contesto particolare di intenso traffico automobilistico, dato che martedì è stato segnalato come un giorno “da bollino rosso” sulle autostrade italiane. L’aumento del traffico dovuto all’esodo e al controesodo ha sicuramente contribuito alla situazione critica, mettendo alla prova le capacità dei conducenti e delle forze dell’ordine.