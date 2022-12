Il Gruppo Smet acquisisce le attività multimodali di Esperia, il Ceo De Rosa: “importante operazione”

Importante operazione per il Gruppo Smet, leader europeo della logistica intermodale, che ha acquisito le attività multimodaIi della società catanese Esperia con sede anche a Bari e Padova. L’azienda rappresenta un brand della intermodalità italiana marittima e ferroviaria, potendo contare su una flotta attiva di 450 mezzi che dal 1981 ha sviluppato le attività con il multicanale dal Continente alla Sicilia e alla Sardegna.

Esperia è il frutto di una storia lunga 40 anni. L’azienda è stata antesignana del trasporto combinato strada-mare-ferro attraverso le linee Grimaldi.

L’Ad di Esperia Giovanni Agrillo commenta così il closing dell’operazione: “Questo straordinario accordo consente finalmente all’azienda di famiglia di entrare a far parte di un grande Gruppo, quale è Smet, e poter così evolversi ed innovarsi per poter ulteriormente crescere e consolidarsi nei mercati di riferimento di Esperia”.

Il Ceo del Gruppo SMET Domenico De Rosa dichiara: “Questa importante operazione con Esperia rappresenta per il nostro Gruppo un ulteriore tassello nella direzione delle aggregazioni e del consolidamento di realtà di valore che hanno voglia di rilanciarsi e rafforzarsi nel mercato affiancandosi ad un Gruppo più strutturato come quello Smet. Siamo fiduciosi che nel 2023 altre operazioni di questo tipo saranno portate a termine dal nostro Gruppo e siamo aperti ad accoglierne ancora altri con noi. Nel mentre abbiamo già un intenso piano di crescita per la nuova realtà del Gruppo sull’asse Adriatico e sul fronte siciliano”.