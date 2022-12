Una squadra di operai specializzati per far fronte ad eventi calamitosi: la strategia della Comunità Montana Alburni

Intervenire subito, con personale qualificato e in maniera efficiente, in caso di calamità naturali. Questo lo scopo della Comunità Montana Alburni, presieduta da Gaspare Salamone, attuale sindaco si Sant’Angelo a Fasanella, che ha deciso di creare una squadra di operai forestali d’alta specializzazione da impiegare in caso di eventi calamitosi straordinari che possono arrecare danni alla pubblica e privata incolumità.

Come funzionerà la squadra e quali interventi svolgerà

Gli operai saranno individuati dal responsabile Serafino Pugliese che li selezionerà tra quelli in dotazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La squadra si coordinerà con il personale dei comuni appartenenti alla Comunità Montana, nell’ambito e nel rispetto delle competenze reciproche e con lo scopo di migliorare il servizio di protezione civile nei territori.

Gli interventi saranno effettuati previa verifica dei piani di protezione civile comunali al fine di giungere ad un unico servizio di reperibilità, di organizzazione e di gestione di squadra operative di pronto intervento previste proprio nei piani di Protezione civile comunali.

I comuni che fanno parte della Comunità Montana Alburni sono quelli di Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre e Sicignano degli Alburni.