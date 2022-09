Parcheggi a Vallo della Lucania: servizio affidato in gestione

Sarà un’azienda romana a gestire i parcheggi a pagamento a Vallo della Lucania. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone che ha completato la procedura per affidare il servizio.

Parcheggi a Vallo della Lucania: le disposizioni

La scorsa primavera l’Ente provvide a riorganizzare le aree sosta, proprio in vista dell’avvio dell’iter per esternalizzarne la gestione.

La sosta a pagamento interesserà le seguenti aree: parcheggio Madonna del Rosario, Centro storico e zone limitrofe: piazza Vittorio Emanuele II, via Stefano Passero, Via Angelo Passaro, Via Mons. Nicodemo, Via Alessandro Pinto, Corso Giochino Murat, piazza Adolfo de Mattia, Via Angelo Rubino.

Orari e tariffe

Le fasce orarie saranno differenziate in base alle zona e al periodo dell’anno. Generalmente, l’orario è differenziato tra orario estivo (vigente l’ora legale) e orario autunnale/invernale (vigente l’ora solare. Sarà esteso, invece, l’orario del parcheggio Madonna del Rosario anche nella fascia pomeridiano/serale: dal 1° ottobre al 31 maggio dalle 08:45 alle 19:00. Le altre aree di parcheggio a Vallo della Lucania avranno quale fascia oraria dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00. Dal 1° giugno al 30 settembre, invece, dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 21:00. Al di fuori dei suddetti orari, e nei giorni festivi, la sosta è libera.

Le tariffe: parcheggio Madonna del Rosario € 0,80 all’ora, dalla seconda ora tariffa di € 0,60. Sosta intera giornata € 5,00.

Parcheggi centro storico e zone contigue € 1,00 per ora di sosta; fino ad un massimo di € 5,00 per l’intero periodo di apertura.

La ditta aggiudicataria verserà 2600 euro al mese all’Ente. Non rientra nella procedura di esternalizzazione il parcheggio del Tribunale di Vallo della Lucania