Sosta a pagamento a Vallo: ok alla riorganizzazione

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, intende concedere a terzi la concessione del servizio di gestione delle aree a pagamento nel centro abitato. L’Ente, provvederà ad indire la procedura di gara, al fine di individuare l’operatore economico che assumerà l’esercizio del servizio, per aggiudicarsi la concessione.

Con Delibera di Consiglio Comunale, sul territorio comunale, erano già state individuate aree di sosta a pagamento; considerato che negli anni, questa scelta si è rivelata opportuna e funzionale alle esigenze della sosta e del traffico nel centro cittadino si è deciso di confermarle.

Ecco quali saranno le zone interessate dalle aree a pagamento nel centro di Vallo

L’esecutivo sansone intende mantenere la sosta a pagamento in determinate aree, senza obbligo di custodito dei veicoli, nello specifico: parcheggio Madonna del Rosario, Centro storico e zone limitrofe: piazza Vittorio Emanuele II, via Stefano Passero, Via Angelo Passaro, Via Mons. Nicodemo, Via Alessandro Pinto, Corso Giochino Murat, piazza Adolfo de Mattia, Via Angelo Rubino.

Le fasce orarie saranno differenziate in base alle zone a in base al periodo dell’anno. Generalmente, l’orario è differenziato tra orario estivo- vigente l’ora legale e l’orario autunnale/invernale- vigente l’ora solare; sarà esteso, invece, l’orario del parcheggio Madonna del Rosario anche nella fascia pomeridiano/serale:

dal 1° ottobre al 31 maggio dalle 08:45 alle 19:00 e altre aree di parcheggio dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00

dal 1° giugno al 30 settembre dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 21:00

Al di fuori dei suddetti orari, e nei giorni festivi, la sosta è libera. L’Ente, si riserva la facoltà di rimodulare gli orari: Madonna del Rosario: € 0,80 all’ora, dalla seconda ora tariffa di € 0,60. Sosta intera giornata € 5,00

Parcheggi centro storico e zone contigue € 1,00 per ora di sosta; fino ad un massimo di € 5,00 per l’intero periodo di apertura. Il numero degli stalli e la loro disposizione, saranno definiti dai responsabili degli uffici Tecnico e Polizia Municipale.