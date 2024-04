Nell’epoca contemporanea, per ottenere il successo auspicato le aziende hanno assolutamente bisogno di curare tutti gli aspetti della comunicazione digitale, tra cui il loro profilo Instagram, uno dei social media più importanti. Infatti, i dati relativi agli utenti attivi ogni mese rivelano che ce ne sono circa 1 miliardo, perciò è evidente il potenziale che se ne può ricavare facendo pubblicità e migliorando il proprio brand aziendale sulla piattaforma in questione. Dunque, avere grande seguito su Instagram può essere un risultato decisivo ai fini del raggiungimento della massimizzazione dei profitti, ma anche in termini di fidelizzazione. Siccome si potrebbero avere dubbi in merito: ecco come far crescere la propria azienda su Instagram.

Curare le relazioni con i follower

Per far crescere la propria azienda su Instagram, non basta limitarsi alle attività di marketing, ma è fondamentale anche curare le relazioni con i follower. Oltre a pubblicare contenuti di qualità e coinvolgenti, è importante interagire attivamente con la propria audience. Uno strumento utile in questo senso sono le risposte automatiche (per ottenere informazioni approfondite su come mettere un messaggio automatico su Instagram rimandiamo all’articolo di postpickr.com) che consentono di inviare risposte immediate e personalizzate ai messaggi dei follower su Direct.

Riuscire a leggere tutti i commenti lasciati sotto i post, i reels e i vari contenuti pubblicati, ma anche ciò che viene scritto quotidianamente in direct, può risultare essenziale per ottenere feedback, recensioni e persino critiche sulle quali migliorare. Talvolta si potrebbero lasciare like e commenti ai potenziali clienti individuati, in modo tale da interagire con essi in maniera completa: probabilmente ricambieranno mettendo like e commentando, oppure semplicemente metteranno il follow al profilo Instagram aziendale. Ovviamente, l’invito è di non farlo con chiunque ma solo con quel target di pubblico mirato, e impiegando un tono umano, genuino, così da non sembrare un account in cerca di spam. Infine, il controllo degli hashtag è rilevante per comprendere quali sono quelli più utilizzati nel settore di riferimento.

Creare uno stile originale

I followers vogliono seguire un profilo Instagram aziendale non solo perché interessati a ciò che vende, ma anche perché affascinati dallo stile. Crearne uno che risulti originale non è un’impresa facile, eppure è imprescindibile per dare un altro serio motivo al target di clienti per cui dovrebbero seguire l’account. Ad esempio, il suggerimento è di pubblicare dei post dando un preciso ordine al feed, impiegando quindi le griglie orizzontali, verticali o trasversali. Inoltre, riuscire a far felice l’occhio inserendo in ogni contenuto un set di colori in comune è un’aggiunta che farebbe contenti molti followers, e per di più si potrebbe comunicare qualche sentimento/valore preciso: con il giallo si evoca la solarità, con il blu la professionalità. Occhio anche ai font, poiché devono essere accattivanti ma non troppo diversi tra loro. A tal proposito, sarebbe meglio sceglierne uno o al massimo due, in modo da essere facilmente riconoscibili dagli utenti. Ci si raccomanda di editare a dovere foto e altri contenuti prima della loro pubblicazione, così da ritoccare la tonalità dei colori ed inserire effetti dove necessario, rendendo il tutto dinamico.

Creare un hashtag ed incoraggiare gli altri ad usarlo

Uno dei migliori modi per far crescere la propria azienda su Instagram consiste nel creare un hashtag ed incoraggiare gli altri ad usarlo. Questo metodo permette di alimentare la propria community, invitando gli utenti a generare da sé contenuti sulle basi dettate però dal responsabile dell’account aziendale. Creare un hashtag significa inventarlo in maniera ponderata, non deve essere già esistente e deve avere un senso ben preciso; d’altronde, si tratta pur sempre di una strategia pianificata ad hoc per uno scopo. Per fornire un esempio, si potrebbero invitare i propri utenti a utilizzare un hashtag su tutte le loro foto colorate, oppure sui contenuti che hanno il mare come soggetto, chiedendo chiaramente di taggare il profilo ufficiale dell’azienda che lo ha lanciato. Così facendo si possono poi condividere tutti i contenuti generati appositamente dai followers tramite le stories.

Organizzare un contest

Un’opportunità concreta per coltivare nel migliore dei modi il profilo Instagram dell’azienda consiste nell’organizzare contest. Infatti, tramite questi ultimi si possono testare nuovi prodotti e servizi da lanciare sul mercato, chiedendo ai followers di pubblicare un contenuto specifico per poi taggare il profilo aziendale nella didascalia. Il più bello, il più buffo o quello che ha ricevuto più like tra i lavori realizzati dagli utenti riceve in regalo il prodotto o il servizio in questione. In tal modo si generabuzzing, si invitano i consumatori a partecipare attivamente, li si rende felici e al contempo si ottengono informazioni chiave su ciò che si è intenzionati a vendere.

Sfruttare le Instagram Stories

Le Instagram Stories sono incredibilmente popolari, e ci sono circa 40 milioni di utenti attivi ogni giorno su e con esse. Infatti, moltissime persone hanno dichiarato che preferiscono guardare le storie degli amici piuttosto che scorrere il feed della piattaforma. Questo dato va sfruttato al meglio, e il profilo Instagram aziendale deve trarne beneficio; come? Bisogna diventare creativi al massimo, ma per fare degli esempi si potrebbe pensare di mostrare i dietro le quinte, spiegare chi si è manifestando il lato prettamente umano dell’impresa. Inoltre, si possono creare sondaggi, lanciare GIF e tanti altri contenuti esclusivi per le proprie stories.