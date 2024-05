Kick Boxing: il giovanissimo cilentano Giovanni Mucciolo al campionato italiano

Giovanni Mucciolo, originario di Castel San Lorenzo e in forza alla “Fortress Gym” di Roccadaspide, allievo dell’allenatore Renato Brenca, dopo aver vinto tutte le fasi regionali gareggerà al campionato Italiano di Kick Boxing, nella categoria “Speranze” per gli atleti tra i 10 e i 12 anni.

Il campionato nazionale si terrá tra pochi giorni a Montecatini.

Grande orgoglio da parte di tutto il team Brenca per la giovane promessa della kick boxing che, in questi giorni, si sta allenando per poter raggiungere il risultato più alto.

“La partecipazione di Giovanni Mucciolo al campionato italiano rappresenta un onore per me, per la Fortress Gym e per tutti i suoi compagni di allenamento” ha fatto sapere Brenca.