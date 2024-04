Festa Ebolitana! I biancoazzurri vincono il campionato di Promozione

Cori e applausi, tamburi e bandiere. L’area degli impianti sportivi di via dell’Atletica questo pomeriggio si è colorata di bianco e di azzurro e di tanta allegria. Un maxischermo allestito per l’occasione e decine di tifosi a partire dal Nucleo Sconvolti Ultra Eboli, vecchi e nuovi, si sono ritrovati per sostenere a gran voce l’Ebolitana 1925.

La vittoria e la festa

Un risultato sul campo, con il Josè Giumaraes Dirceu completamente e tristemente vuoto, e una grande vittoria tra la gente quella che sostiene e tifa Ebolitana ogni domenica allo stadio e durante tutte le fasi di preparazione. Che la segue oltre ogni condizione meteo e la sostiene in casa e in trasferta.

A Damiano Gallotta, storico tifoso dell’Ebolitana, affetto da una malattia degenerativa, e presente in un’area riservata dello Stadio, gli ultras presenti fuori dal Dirceu hanno dedicato questa grande vittoria. Emozione e grandi applausi quando i cori hanno intonato il nome di Damiano Gallotta.