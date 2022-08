Serie C 22-23: ufficializzata la presenza della Gelbison nel girone C

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 22-23 La Gelbison, per la prima volta nei professionisti, come pronosticabile è stata inserita nel girone C.

Domani alle ore 12:00 la presentazione dei nuovi calendari avverrà nel “Salone d’Onore” del Coni in piazza Lauro De Bosis 15 a Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta su RAI Sport dalle ore 12:00. Il posticipo della data è stato necessario perché il TAR del Lazio – in accoglimento dell’istanza delle società Campobasso e Teramo contro l’esclusione dal Campionato di Serie C .

Serie C 22-23 Gelbison nel girone C

ACR Messina

Audace Cerignola

Avellino

Catanzaro

Crotone

Fidelis Andria

Foggia

Gelbison

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Monopoli

Monterosi Tuscia

Pescara

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

Viterbese

Queste le composizioni degli altri due gironi di terza serie

GIRONE A

AlbinoLeffe

Arzignano Valchiampo

Feralpisalò

Juventus U23

L.R. Vicenza

Lecco

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pordenone

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Sangiuliano

Trento

Triestina

Virtus Verona

GIRONE B

Alessandria

Ancona

Aquila Montevarchi

Carrarese

Cesena

Fermana

Fiorenzuola

Gubbio

Imolese

Lucchese

Olbia

Pontedera

Recanatese

Reggiana

Rimini

San Donato Tavarnelle

Siena

Torres

Virtus Entella

Vis Pesaro