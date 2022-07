Mercato: la Gelbison pesca dalla B, linea verde per il Santa Maria, conferme per l’Agropoli

Nella stagione alle porte per il nostro territorio saranno presenti tre squadre tra Serie C, D ed Eccellenza.

La Gelbison giocherà tra i professionisti, la Polisportiva Santa Maria in quarta serie e l’Agropoli nel massimo torneo regionale dilettantistico. Queste le ultime news di calciomercato giunte dalle tre compagini.

Calciomercato: la Gelbison pesca dal Palermo

Bubacarr Marong approda a Vallo della Lucania ed sarà un nuovo giocatore della Gelbison, di mister Esposito, in Serie C. La Società rossoblù ha chiuso l’importante trattativa assicurandosi le prestazioni sportive del difensore classe 2000. L’atleta originario del Gambia arriva con la formula del prestito dal Palermo calcio, squadra neo promossa in Serie B.

Un profilo di assoluto spessore che ha dichiarato:

”Sono davvero felice di essere qui non vedo l’ora di entrare in campo e ricambiare la fiducia della Società. Sarà un onore per me indossare la maglia rossoblù, conosco la valenza del progetto”.

Polisportiva Santa Maria: doppio innesto per i giallorossi

La Polisportiva Santa Maria mette a segno altri due rinforzi importanti per la stagione 2022/2023, con l’acquisizione delle prestazione sportive di Michele Pane e Gabriele De Leonardis. Due nuovi centrocampisti, entrambi ex Cittanova, pronti a dare gamba e qualità alla formazione di mister Di Gaetano.

Il primo, classe 2002 e cresciuto nelle giovanili del Torino, arriva dal Cittanova dove, nella scorsa stagione, ha collezionato 20 presenze. Tra le altre società nella quale ha militato ci sono anche il Chieri e la ProVercelli U19, mettendosi in grande spolvero.

Il secondo, sempre proveniente dal Cittanova, è un classe 2003, che da mediano di centrocampo ha fatto 11 presenze nel campionato appena trascorso. Nella sua carriera ha indossato la maglia anche del F.C Messina e del Roccella.

Le parole dei nuovi acquisti della Polisportiva

“Abbiamo già lavorato con mister Di Gaetano e conosciamo la serietà di questa società. Abbiamo, quindi, subito sposato il progetto e speriamo di dare un contributo importante”.

Us Agropoli: conferme per Domenico Maiese e Vincenzo Margiotta

Novità di calciomercato anche in casa Agropoli, squadra che proverà sotto la guida di Carmine Turco a primeggiare nel prossimo torneo di Eccellenza.

Annunciato il ritorno in biancazzurro di Federico Gesualdi, portiere argentino, che, ha già vestito in passato la maglia dei delfini.

Conferme poi con Domenico Maiese e Vincenzo Margiotta, che hanno ampiamente dimostrato l’attaccamento alla squadra presieduta da Carmelo Infante.

Il laterale mancino continuerà a macinare ancora chilometri mentre l’attaccante, capitano agropolese doc, garantirà un discreto bottino di reti.