Perché scegliere un Huawei D15

Il Huawei D15 fa parte della gamma di computer portatili che Huawei ha introdotto nel 2021. Con esso, Huawei ha superato ancora una volta i suoi limiti. Cosa aspetti a provare questa bestia della tecnologia?

Potenza: decima generazione

Il MateBook D15 di Huawei ha portato al livello successivo utilizzando la CPU di 10a generazione. Grazie a questo processore Intel Core, il tempo di elaborazione dei dati è accelerato. Dite addio alla frustrazione di una lunga attesa, e ciao all’azione immediata. Il processore Intel Iris X si accoppia perfettamente con questo processore Intel Core, e offre prestazioni grafiche stellari, che si può vedere attraverso i colori vivaci del tuo contenuto.

Con 512GB ROM e 8GB RAM, avrai abbastanza spazio per memorizzare le tue foto, video e dati personali.

Sai che la potenza del tuo computer è a portata di mano? Il caricatore USB-C da 65W può essere messo in tasca molto facilmente. In caso di guasto, ti dà 2 ore di autonomia, con una ricarica rapida di 15 minuti.

Huawei D15: un sistema di ventilazione assicurato

La discrezione è uno dei vantaggi del Huawei D15. Anche se lavori tutta la notte, non disturberai il tuo tesoro. Dotato di un sistema di ventilazione molto silenzioso, HUAWEI Shark Fin ultra-sottile da 0,2 mm, il rumore è completamente spento. Mantiene il dispositivo fresco con un sistema di dissipazione del calore del 24%.

Connettività, quello che devi sapere

Con il Huawei D15 ti unisci alla comunità della rivoluzione Wi-fi 5 godendo di una velocità di connessione fino a 2, 7 volte più veloce. La velocità di download raggiunge i 2,4 GB/s.

Essere aggiornati e sostituire il Bluetooth con il sistema di sincronizzazione, HuaweiShare. Ti permette di condividere lo schermo del tuo smartphone Huawei con il tuo computer, utilizzando solo una semplice pressione della tastiera touch. È possibile rispondere alle chiamate, il che è un grande vantaggio per le videochiamate. La nuova tecnologia ci è stata data per rendere la vita più facile. Non complicare più la tua con i cavi. Trasferisci i tuoi file sul computer trascinandoli dal tuo telefono allo schermo del MateBook D 15.

Il design: per il piacere degli occhi

Goditi la luce dello schermo giusta per i tuoi occhi. Sai che il Huawei D15 è dotato di una tecnologia che riduce e allevia l’affaticamento degli occhi e della vista? Il suo schermo HD, certificato TÜV Rheinland, è anti sfarfallio e anti luce blu.

Lo schermo IPS del Huawei D15 è un FullView Display, che misura 15,6 pollici. Il rapporto di aspetto è 16:9 con una risoluzione di Full-HD 1920 x 1080. Le immagini diventano più nitide e chiare.

Un PC leggero e facile da trasportare

Un computer portatile non dovrebbe superare i 2 o 3 kg. L’huawei d15 ha un design elegante che non ha rivali in leggerezza, pur rimanendo robusto e resistente. Con i suoi 16,9 mm di spessore, e i suoi 1,56 kg, questo computer è molto facile da trasportare. Potete portarlo ovunque.

Lo spessore della cornice sui 3 lati del computer è stato ridotto a 5,3 mm per non ostacolare gli occhi. Grazie a questo ingrandimento, si può godere di uno schermo più grande. È dotato di una tastiera AZERTY.

Conclusione

Huawei MateBook D15 è una delle gemme della tecnologia. Anche se non è un laptop pc per giocatori professionisti, è comunque molto potente.