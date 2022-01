Regimi alimentari: la Dieta Mediterranea è la migliore

Quinta vittoria consecutiva per la dieta mediterranea che si aggiudica il primo posto tra i regimi alimentari anche nel 2022.

A dare il felice annuncio è stata US News e World Report. È stato un team di 27 esperti a decretare la dieta vincitrice, dopo un’accurata analisi di ben 40 diversi regimi alimentari.

Quella mediterranea è risultata essere la dieta più sana, sia per ciò che concerne il benessere del cuore, perché povera di grassi saturi, sia per combattere il rischio di malattie quali diabete e demenza per l’elevata quantità di frutta e verdura che la stessa include.

“L’ennesima decisiva risposta a quei ciarlatani che pur di avere un po’ di visibilità e per meri interessi economici hanno cercato di denigrare costantemente e continuamente il valore della Dieta Mediterranea, confermato da numerosissime evidenze scientifiche”, il commento del presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino.