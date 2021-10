Gelbison Femminile: oggi il debutto in campionato

Parte oggi la Serie C di calcio a 5 femminile, massima divisione calcettistica regionale, organizzato dalla LND Campania. Il torneo, cominciato in questo week-end, vedrà calare il sipario sulla regular season il 2 di aprile 2002 mentre dal 24 aprile al giorno 8 maggio si disputerà la fase a play-off. Due i gironi con 8 squadre presenti in ognuno dei due gruppi, con la Gelbison Femminile guidata dal tecnico Vincenzo Orrico inserita nel raggruppamento B.

Serie C femminile di calcio a 5 femminile: le modalità per il salto in A2

Le due società, vincitrici dei rispettivi gironi al termine della stagione regolare, disputeranno la gara di finale per approdare in Serie A2. La società vincente si classificherà al primo posto del Campionato Regionale e acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale per la stagione sportiva 2022/2023.

Poi la fase a play-off per la società seconda classificata. Questa sarà determinata attraverso gare di play-off tra la squadra perdente la finale e le società in seconda e terza posizione dei rispettivi gironi nella stagione regolare. Chi vince parteciperà alle gare di spareggio con le altre squadre dei vari Comitati Regionale

per l’acquisizione di ulteriori quattro posti per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile 2022/2023.

Gelbison Femminile di scena in casa al PalAlento di Omignano Scalo

GIRONE A – Prima Giornata

ORSAROSA – FUTSAL KOINE

3/10/2021 17:00

PROGETTO SARNO FUTSAL – SAVIANO 1960

3/10/2021 11:00

SPORT E VITA – FALCHETTI

3/10/2021 16:30

TORELLA DEI LOMBARDI – LADY MONDRAGONE

2/10/2021 20:00





GIRONE B – Prima Giornata

G.B. CAPRESE -VIRTUS PROMOTEO SPORT

3/10/2021 15:00

GELBISON FEMMINILE – POZZUOLI FUTSAL FLEGREA

3/10/2021 18:00

NAPOLI UNITED POLISPORTIVA MURIALDO A

3/10/2021 18:00

ORGOGLIO CAMPANO BARRA – MERIDIANA SPORT E SVAGO

3/10/2021 18:00