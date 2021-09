Gelbison femminile: domenica comincia il campionato delle cilentane

Secondo campionato alle porte nella Serie C di calcio a 5, quello targato 2021-2022, per la Gelbison femminile. La squadra rossoblù, guidata dal tecnico Vincenzo Orrico, prenderà parte cosi come la stagione passata nella massima manifestazione dilettantistica regionale del futsal a tinte rosa. Nei giorni scorsi è arrivata, per la squadra del presidente Maurizio Puglisi, la composizione del girone che inizia domenica. Il quintetto cilentano domani sarà di scena nell’ultimo test pre-campionato contro la Salernitana, team inserito nel girone D della Serie A2 nazionale.

Gelbison femminile: il girone di campionato

Per il team vallese, che giocherà le sue gare interne al PalAcilento, esordio interno nel gruppo B nel week-end alle porte con il Pozzuoli Futsal Flegrea. Nelle settimane seguenti due trasferte: con la Virtus Prometeo Sport prima e con la Polisportiva Murialdo. Poi si torna tra le mura amiche con il Napoli United a cui seguirà la gara esterna con il Quartograd e la sfida sul parquet cilentano con la G.B. Caprese. Le ultime due partite vedranno le rossoblù della Gelbison ospitare la Mediterranea Sport e Svago per chiudere. il girone d’andata il 16 gennaio, lontano da Vallo della Lucania contro l’Orgoglio Campano Barra. Poi il girone di ritorno che vedrà calare il sipario sulla stagione regolare il prossimo 3 aprile.