Gelbison Femminile: altri due tasselli annunciati in casa cilentana

- Ads -

Oltre che nella Serie D maschile, affidata a Gianluca Esposito, la Gelbison nella prossima annata, cosi come nella scorsa, sarà impegnata anche nella Serie C di calcio a 5 femminile. La società rossoblù cara al presidente Maurizio Puglisi si sta muovendo, infatti, per allestire l’organico a tinte rosa da consegnare al riconfermato mister Vincenzo Orrico. Diverse le calcettiste già annunciate per la formazione cilentana nei giorni scorsi, che ha visto il suo organico già definito in buona parte. Lo stesso club poi ha reso nota l’intesa raggiunta con altre due calcettiste: Questo il comunicato diramato dal sodalizio vallese.

Continua a formarsi l’organico per la prossima stagione della Gelbison femminile

- Ads -

L’Asd Gelbison annuncia la firma del portiere Emma Persano e il rinnovo della giocatrice polivalente Stefania Palumbo. Persano è un portiere esperto della categoria e di carattere, che si va ad aggiungere a Martino e Vassalluzzo già presenti in rosa, formando un pacchetto portieri molto affidabile. Palumbo invece calciatrice di un talento innato capace di ricoprire tutti i ruoli grazie alle sue doti.

Queste le parole del mister delle rossoblù Vincenzo Orrico:

“Sono calciatrici che ci tenevamo tanto ad aggiungere alla nostra rosa. Con questi due nuovi innesti completiamo un ottima formazione, rimanendo vigili però ad occasioni che si possono creare”.

Il punto sugli arrivi e sulle riconferme delle cilentane

Le due calciatrici si vanno ad unire alle altre calcettiste annunciate nei giorni precedenti e alle ragazze che già facevano parte della rosa della Gelbison femminile come: Vitolo, Martone, De Vita, D’Aletta, Scola, Infante e Bakinouskaya.

Definite poi le permanenze, in quel di Vallo della Lucania, del portiere Marianna Martino, delle laterali Valeria Clematide, Maria Di Santi e Carmen Merola, della centrale Stefania Raso e delle pivot Cristiana Borrelli e Elisabetta D’Isabella. A queste si erano aggiunti tre nuovi arrivi: le laterali Michaela Ghita e Federica Sellitto e la pivot Petronilla Di Luccia.