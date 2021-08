Gelbison Femminile: prende forma l’organico di mister Orrico

Oltre che nella Serie D maschile, affidata a Gianluca Esposito, la Gelbison nella prossima annata, cosi come nella scorsa, sarà impegnata anche nella Serie C di calcio a 5 femminile. La società rossoblù cara al presidente Maurizio Puglisi si sta muovendo, infatti, per allestire l’organico a tinte rosa da consegnare al riconfermatissimo mister Vincenzo Orrico. Nei giorni scorsi annunciate le permanenze, in quel di Vallo della Lucania del portiere Marianna Martino, delle laterali Maria Di Santi e Carmen Merola, della centrale Stefania Raso e della pivot Cristiana Borrelli. A queste si erano aggiunti tre nuovi arrivi: le laterali Michaela Ghita e Federica Sellitto e la pivot Petronilla Di Luccia. Neli giorni scorsi a società vallese, poi, ha reso noto l’intesa raggiunta con altre due calcettiste. Questo il comunicato diramato dal sodalizio cilentano.

Doppia conferma in casa Gelbison Femminile

Continua a formarsi il Roster 21/22 della Gelbison Femminile. Confermate per la nuova stagione, il laterale Valeria Clematide e il pivot Elisabetta D’Isabelle. Sono due calcettiste esperte e dotate di talento. Clematide porta tanta esperienza essendo una veterana di queste categorie, mentre D’Isabella si aggiunge alla batteria dei pivot con ottime doti. Le due calciatrici si vanno ad unire alle altre annunciate nei giorni precedenti e alle ragazze che già facevano parte della rosa, come: Vitolo, Martone, De Vita, D’Aletta, Scola, Infante e Bakinouskaya.

Le parole del tecnico delle vallesi Vincenzo Orrico

“Ragazze alle prime armi, ma che hanno una gran voglia di imparare, con ottime doti calcistiche sulle quali conto molto e che sono sicuro avranno un’ottima crescita”.