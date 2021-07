Gelbison Femminile: annunciate altri tre rinnovi per le vallesi

Oltre che nella Serie D maschile, affidata a Gianluca Esposito, la Gelbison nella prossima annata, cosi come nella scorsa, sarà impegnata anche nella Serie C di calcio a 5 femminile. La società rossoblù cara al presidente Maurizio Puglisi si sta muovendo, infatti, per allestire l’organico a tinte rosa da consegnare al riconfermatissimo mister Vincenzo Orrico. Nei giorni scorsi annunciate le permanenze, in quel di Vallo della Lucania, di Maria Di Santi e Stefania Raso, e gli innesti di Michaela Ghita, Petronilla Di Luccia e Federica Sellitto. Nella mattinata odierna la società vallese, invece, ha reso noto l’intesa raggiunta con altre tre calcettiste. Questo il comunicato diramato dal sodalizio cilentano.

Gelbison femminile, arrivano altre conferme in casa rossoblú

La società è felice di annunciare che nella stagione 21/22 potrà contare ancora sulle prestazioni del portiere Marianna Martino, del laterale/pivot Cristiana Borrelli e del laterale Carmen Merola.

Queste le parole del mister Orrico:

“Sono felice di poter contare ancora su queste fantastiche ragazze e calciatrici. Martino oltre ad essere uno dei migliori portieri del campionato, è anche un pilastro fondamentale della squadra e per noi il suo rinnovo era una priorità. Seppur è stata una delle migliori lo scorso anno, da Borrelli mi aspetto finalmente un salto di qualità, siccome ha delle potenzialità enormi inespresse.

Merola infine, ragazza al suo primo anno di attività calcistica, è il frutto del lavoro di un’intera società, in primis del presidente Puglisi e del vicepresidente Vincenza De Luca, che hanno creduto dal primo momento in queste ragazze, in me e in tutto il mio staff. Con dedizione e voglia d’imparare, Merola è riuscita a siglare ben 5 reti in campionato e sarà il presente e il futuro di questa società, diventando fonte d’ispirazione per tante altre ragazze, anche alle prime armi, che vogliono affacciarsi a questo sport”.