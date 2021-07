Gelbison femminile: continuano gli annunci per il club del tecnico Orrico

Continuano i movimenti in casa Gelbison femminile, team reduce dal primo campionato FIGC di calcio a 5 femminile. La squadra rossoblù sarà iscritta anche nell’annata alle porte nella Serie C regionale di futsal, e sta già costruendo la rosa delle calcettiste che si vestiranno di rossoblù. Il sodalizio capeggiato dal presidente Maurizio Puglisi, infatti, nei giorni scorsi aveva annunciato le permanenze a Vallo della Lucania di Maria Di Santi e Stefania Raso, già in forza alle cilentane in questa stagione. Nelle ore scorse tre innesti importanti, poi, per la squadra guidata anche per l’annata 2021-2022 dal confermato tecnico agropolese Vincenzo Orrico.

Gelbison femminile: i tre innesti della squadra rossoblù

Nuovi arrivi in casa Gelbison Woman. Si arricchisce il roster a disposizione di Mister Orrico. La società è felice di annunciare il tesseramento di Michaela Ghita, Petronilla Di Luccia e Federica Sellitto.

Ghita, proveniente dalla Woman Napoli C5 con la quale ha fatto esperienza in serie A2, è una calcettista polivalente capace di ricoprire il ruolo di laterale e centrale difensivo.

Sellitto, anch’essa proveniente dal Napoli united C5, è una laterale molto fisica e tecnica.

Infine Di Luccia, che rientra dopo l’esperienza in serie A2 alla Salernitana C5, è una calcettista molto rapida e tecnica capace di ricoprire il ruolo di laterale e pivot.

Le parole del tecnico delle vallesi Vincenzo Orrico

“Con gli Ghita, Sellitto e Di Luccia andiamo ad alzare il livello della nostra rosa: sono calcettiste che inseguivamo da tempo e sono sicuro che insieme alle altre, già ottime calcettiste presenti in rosa. Formeranno un ottimo gruppo“.