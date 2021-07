Gelbison: riconferme in casa rossoblù sia in campo maschile che femminile

Graditi rinnovi, giunti nelle ultime ore, in casa Gelbison, Riconferme per quanto concerne sia la squadra maschile, impegnata in Serie D, che quella femminile, inserita nella C di calcio a 5.

Gelbison: il bomber Mattia Gagliardi indosserà ancora la maglia rossoblù

Con dieci goal messi a segno e tanta grinta e determinazione in campo, è stata una delle rivelazioni della stagione storica che la Gelbison ha appena chiuso. Il Presidente Maurizio Puglisi lo ha blindato anche per i prossimi mesi. Da parte sua il validissimo attaccante, su cui avevano messo gli occhi diverse società, non ha fatto fatica a decidere di restare alla Gelbison, credendo nel progetto rossoblù. Gagliardi, originario di Cosenza, classe 1993, arriva dal Castrovillari dove ha collezionato 24 presenze condite da 6 goal. Il calciatore debutta a soli sedici anni in serie C dove totalizza 24 presenze, prima nel Cosenza poi ad Aversa Normanna. Subito la sua affermazione in serie D nella compagine calabrese del Comprensorio Montalto Uffugo e successivamente in squadre del nord come Bellaria, San Marino (due stagioni) e Romagna Centro. Nel 2017, il ritorno al sud Italia con l’esperienza alla Palmese dove ha segnato 15 reti, seguita da quella di Altamura. Poi il suo arrivo alla Gelbison.

Le parole di Gagliardi:

“Sono entrato a far parte di una grande squadra, non potevo non continuare una esperienza che mi ha dato tanto. Il presidente e il direttore Nicoló Pascuccio sono persone serie, competenti con le idee ben chiare. Sono certo che faremo grandi cose”.

Rinnovi anche in campo femminile

Arrivano le prime conferme in casa Gelbison Woman. Continua il suo rapporto con la Gelbison Femminile di Calcio a Cinque il capitano Maria Di Santi:

“Ringrazio il mister e la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti sarà un onore scendere in campo e difendere ancora una volta i colori rossoblù. Insieme vogliamo creare un movimento forte nel Cilento che porti ottimi risultati. Siamo solo all’inizio di questo percorso, insieme alla società faremo ottime cose“.

Altra conferma eccellente è quella del centrale Stefania Raso:

“Emozionante è continuare questo percorso di crescita indossando i colori rossoblù. Squadra giovane ma con tanta voglia di imparare, per me è un piacere e onore fa parte di questa famiglia“.

Soddisfatto mister Vincenzo Orrico:

“Raso e Di Santi rappresentano due elementi dalle spiccate doti tecniche e umane, sono un punto fondamentale da cui ripartire. Dopo lo scorso campionato vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. Nei prossimi giorni annunceremo altre conferme e l’arrivo di nuove calcettiste. Il nostro obiettivo sarà quello di avvicinare tante altre ragazze a questo sport, portando sempre alto il glorioso nome Gelbison“.