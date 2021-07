Francesco Uliano: è ancora rinnovo con la Gelbison

La Gelbison, salutato ieri il tecnico Ferazzoli oggi annunciato alla Cavese, continua a guardare alla prossima stagione. Dopo i rinnovo di D’Agostino a tingersi ancora di rossoblù sarà il capitano Francesco Uliano. Questo il comunicato diramato dalla stessa società vallese nella giornata odierna.

La Gelbison blinda il Capitano Uliano, quinta stagione con la maglia rossoblù

Con oltre 100 presenze all’attivo il Capitano Francesco Uliano sarà ancora nella rosa RossoBlù. La società del Presidente Maurizio Puglisi blinda un’altra bandiera. L’esperto centrocampista, ha rinunciato al corteggiamento di diverse compagini importanti del panorama della massima serie dilettantistica per indossare la casacca rossoblù per il quinto anno consecutivo. Il calciatore partenopeo, ormai cilentano d’adozione, non ha bisogno di presentazioni. Curriculum notevole, ha calcato palcoscenici importanti del professionismo calcistico su tutto il territorio nazionale con oltre 340 presenze tra serie B, con l’Ascoli dove è cresciuto calcisticamente, serie C con Sudtirol, Pergolettese, Mantova, Monza, Pordenone, Catanzaro, e serie D con Monza, Cavese e Seregno.

Ad annunciare con soddisfazione il rinnovo di Uliano è il Presidente Maurizio Puglisi

“Il nostro Capitano é una bandiera rossoblù alla pari di D’Agostino. Con il loro tesseramento siamo certi di garantire alla rosa giocatori seri, di esperienza e soprattutto che hanno sposato con impegno il progetto Gelbison”.

Da parte sua Francesco Uliano non nasconde l’entusiasmo

“Ringrazio il Presidente Maurizio Puglisi e tutto il Direttivo per la stima e la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti .Abbiamo appena chiuso una stagione storica e sono pronto a scendere in campo e a continuare a fare bene. Un grazie poi ai tifosi rossoblù che in tutti questi anni non mi hanno fatto mancare il loro affetto”.

Ferazzoli alla Cavese, l’annuncio del club

La Cavese 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Giuseppe Ferazzoli. Nato a Roma il 16 maggio 1966, Ferazzoli ha avviato la sua carriera di allenatore nel 2002 con il Castel di Sangro e nelle successive stagioni tra i professionisti ha guidato, tra le altre, Cisco Roma, Rieti e Aversa Normanna. Dall’ottobre 2016 è novembre 2017 è stato il vice di Luigi Del Neri all’Udinese. Nel campionato dilettanti ha all’attivo esperienze con Isola Liri, con cui ha ottenuto una promozione in Lega Pro, Astrea, Triestina, Agropoli e Gelbison. Ferazzoli ha firmato un contratto che lo legherà ai colori Bleufoncé fino al 30 giugno 2022.