Torna in campo questa domenica, alle ore 15:00, il girone I di Serie D. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria.



Serie D girone I: trasferta per la Polisportiva, in casa la Gelbison

Sarà di scena in trasferta la Polisportiva Santa Maria, la squadra affidata ad Angelo Nicoletti sarà opposta infatti alla Cavese di Giuseppe Ferazzoli, ex Agropoli e Gelbison. Al “Simonetta Lamberti” i giallorossi ripartiranno dopo il pari interno dell’ultima gara contro il Lamezia. Impegno interno al “Morra” invece per la Gelbison di Gianluca Esposito. I vallesi riceveranno a domicilio il Licata, dopo il successo della scorsa giornata contro il Giarre.

Il programma del terzo turno e gli arbitri di giornata

Cavese – Polisportiva Santa Maria (Sebastian Petrov – Roma 1)

– (Sebastian Petrov – Roma 1) Acireale-Rende (Simone Di Renzo – Bolzano)

(Simone Di Renzo – Bolzano) Sant’ Agata- Sancataldese (Alessandro Silvestri –Roma 1)

Lamezia Terme – Castrovillari (Fabrizio Arcidiacono –Acireale)

Gelbison – Licata (Davide Galiffi –Alghero)

– (Davide Galiffi –Alghero) Paternò -Troina (Giovanni Castellano –Nichelino)

Portici- Biancavilla (Davide Matina –Palermo)

Real Aversa – Giarre (Claudio Giuseppe Allegretta –Molfetta)

San Luca- FC Messina (Silvio Torreggiani –Civitavecchia)

La classifica del girone I di Serie D dopo 2 gare

Gelbison, Cavese, Portici, Paternò, San Luca 6; Santa Maria, Acireale, Lamezia Terme 4; Biancavilla, Trapani, Real Aversa, Licata, Sant’Agata 3; Fc Messina 1; Giarre, Sancataldese, Cittanovese, Rende, Castrovillari 0; Troina -6.