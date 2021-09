Coppa Italia Eccellenza: gli accoppiamenti dopo il primo turno

Nel passato week-end è andata in scena la terza giornata del girone iniziale di Coppa Italia per i team campani del campionato di Eccellenza. Dodici le salernitane in campo divise in sei raggruppamenti diversi. Dopo i match dello scorso fine settimana sono stati resi noti anche gli intrecci per il prossimo turno, gli ottavi di finale, in campo il 13 di ottobre per la gara di andata con ritorno fissato per il 27 dello stesso mese.

Eccellenza Coppa Italia: tra le cilentane passa solo l’Agropoli, fuori Calpazio e Virtus Cilento

A salutare la manifestazione targata 2021-2022 sono state la metà delle squadre della nostra provincia in campo, con altrettanti team a continuare la corsa nella Coppa della massima manifestazione dilettantistica regionale. Faiano, Castel San Giorgio, Costa D’Amalfi, Virtus Cilento, Calpazio ed Alfaterna, infatti non hanno centrato il pass utile per gli ottavi. Ad avanzare, invece, Buccino Volcei, San Marzano, Agropoli, Scafatese, Angri e Salernum Baronissi.

Ottavi di finale: ecco il quadro con gli intrecci del prossimo turno

Negli ottavi opposte Albanova-Virtus Volla, Puteolana-Ercolanese, Ischia-Saviano, Maddalonese-Grotta, Palmese- Buccino Volcei, Scafatese-Baronissi, San Marzano-Angri e Agropoli- Napoli United. Due gli intrecci tra salernitane con il Buccino opposto poi alla Palmese e l’Agropoli alla squadra allenata da Diego Armando Maradona Jr.