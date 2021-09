Elisa Balsamo: la ciclista di origini cilentane si laurea Campionessa del Mondo

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena, per il Mondiale di ciclismo in svolgimento in Belgio, la prova in linea femminile su strada. Prestazione superlativa di Elisa Balsamo laureatasi Campionessa del Mondo grazie al primo posto conquistato dopo 158 chilometri, con partenza da Anversa. La ciclista ha trionfato, giungendo senza nessuna davanti sul traguardo di Leuven, battendo in volata l’olandese Marianne Vos, argento, e la polacca Katarzyna Niewiadoma, bronzo. La Balsamo ha concluso cosi il grande lavoro nel tratto finale del trenino italiano, guidato dal CT Dino Salvoldi.

Elisa Balsamo: Campionessa del Mondo in Belgio

Elisa Balsamo è una fortissima atleta piemontese con origini cilentane legate alla nonna materna di Piano Vetrale frazione di Orria. La campionessa classe 1998 aveva partecipato recentemente ai Giochi Olimpici di Tokyo: la rassegna a cinque cerchi non aveva però regalato grosse soddisfazioni alla stessa ciclista. Tra i successi più importanti tra dopo il passaggio tra i “grandi” della 23enne i titoli di Campione d’Europa Elite nel 2016 e 2017.

Le parole della ciclista di origini cilentane

«Sono totalemente senza parole. Non posso crederci, è un sogno che si realizza dopo una stagione lunga come questa. Tutta la squadra è stata fantastica, mi ha permesso di battere una del livello di Marianne Vos. All’ultima curva ho soltanto pensato ad andare a tutta… mi sono presa questa maglia e indossarla per tutto il prossimo anno sarà un sogno. Ringrazio le mie compagne e tutto lo staff, è anche grazie a loro che sono arrivata fino a qui. A due chilometri si è formato il nostro treno, direi così, per caso. Ci siamo organizzate quelle che c’erano. La Longo mi ha detto, mettiti alla mia ruota e stammi dietro. Avevo paura di partire troppo presto. Poi, alla fine, di essere rimontata. Per non sbagliare ho dato anche il colpo di reni».