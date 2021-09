Palinuro: Giuseppe Ippolito presenta “Cosa Sarà” | 4 Settembre

PALINURO. Sabato 4 settembre volgerà a conclusione la prima edizione della rassegna letteraria Letto in Piazza, organizzata dalla Pro Loco, con il contributo dell’amministrazione comunale di Centola.

A chiudere la rassegna sarà una eccellenza della medicina, uno dei più autorevoli rappresentanti del mondo scientifico. Il Luminare Giuseppe Ippolito Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e membro del Comitato Tecnico Scientifico Covid 19.

Il legame del Professore Ippolito con il Cilento e Vallo di Diano

Originario di Sant’Arsenio nel Vallo di Diano, il prof. Giuseppe Ippolito ha un legame antico con Palinuro che frequenta dagli anni 60. Nel 2018 è stato insignito dall’amministrazione comunale di Centola del Premio Palinuro ed il prossimo 4 settembre ritornerà per parlare del suo libro “Cosa Sarà” scritto con Salvatore Curiale, in cui si ipotizzano scenari futuri del nostro quotidiano dopo la grande pandemia; i proventi saranno destinati allo Spallanzani per finanziare la ricerca.

Ecco dove e quando partecipare alla prestigiosa presentazione:

La rassegna Letto in Piazza ha registrato un interessante partecipazione di pubblico, ed apprezzamento da parte degli autori, creando nella ristrutturata piazza Virgilio un simpatico salotto culturale. L’appuntamento conclusivo è dunque per sabato 4 settembre alle ore 19.00 in Piazza Virgilio