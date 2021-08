Mercato Eccellenza: i movimenti di Agropoli, Calpazio e Virtus Cilento

- Ads -

Mercato in fermento per le squadre di Eccellenza che nel fine settimana debutteranno nel torneo di Coppa Italia. Per le cilentane presenti nello stesso girone Agropoli, Virtus Cilento e Calpazio.

Mercato Eccellenza: due giovani per l’Agropoli

L’US Agropoli comunica di aver tesserato il classe 2003 Luigi Pollio. Cresciuto nella scuola calcio del Monteruscello successivamente ha disputato la sua prima stagione tra i grandi nelle fila del Pianura. E’ presentato da molti come uno dei giovani più promettenti della categoria.

Dopo l’ottima stagione disputata l’Agropoli ha confermato anche per il prossimo campionato il difensore Liasse Trabelsi. Agropolese, cresciuto nel settore giovanile dei delfini, è uno degli elementi più validi del panorama calcistico della città. Il calciatore è già aggregato al gruppo e a disposizione del tecnico Cianfrone per i primi impegni ufficiali.

Calpazio: quattro innesti per i capaccesi

Fabio Iannelli è un nuovo calciatore della Calpazio. Il difensore capaccese classe 1989, reduce da un brutto infortunio, ha deciso di rimettersi in gioco e, soprattutto, di farlo con la squadra del proprio paese. In ingresso giunge anche Alessandro Sansone, centrocampista classe 2001 ex beretti della Cavese, Battipagliese e Buccino Volcei. Giunto a Capaccio poi Domenico Coiro, punta centrale classe 2001 cresciuto nelle giovanili dell’Avellino e sceso in campo, fra le altre, con l’Ascoli under 19 ed il Faiano, prima del tesseramento con la Gelbison. Anche Cristian Volpe, centrocampista 2001, vestirà la maglia granata. Cresciuto nel vivaio della Salernitana è passato dalla Virtus Cilento prima dell’ingresso nella Gelbison.

Virtus Cilento: quattro gli annunci degli ultimi giorni

Arrivano Giuseppe Lembo, Giuseppe Di Martino e Samuele Acosta . Lembo è stato confermato dopo la passata stagione nella quale ha già lavorato con mister Castiello mentre Di Martino e Acosta sono due tra le più valide promesse del nostro territorio. Il primo ha già ricevuto convocazioni in nazionale con l’U15 ed il secondo dopo quasi tutta la trafila giovanile con la Gelbison è arrivato anche ad esordire in Serie D. L’attaccante Ciorciaro a titolo definitivo dal Real Senise. Altra ufficialità per la Virtus Cilento che si garantisce le prestazione dell’esterno d’attacco Francesco Ciorciaro. Calciatore dotato di gran tecnica e corsa è già a disposizione del tecnico Castiello per l’avvio della preparazione. In attacco dalla Gelbison arriva l’attaccante Antonio Pifferi. Classe 2000 si è ben distinto con la casacca rossoblu ed inoltre vanta un’esperienza con la maglia del Moliterno nell’Eccellenza lucana.