Us Agropoli: ancora annunci in ingresso per il team delfino

Continua a prendere forma la rosa dell’Us Agropoli in vista della prossima stagione da giocare in Eccellenza. La squadra delfina, inserita nel girone C, guarda con attenzione sia alla prima squadra che al settore giovanile.

Us Agropoli: Tierno nuovo allenatore della Juniores

L’US Agropoli comunica di aver affidato la panchina della Juniores al giovane tecnico cilentano Alberto Tierno. Giovane emergente ma con una notevole esperienza già accumulata in alcune delle migliori scuole calcio del Cilento si è messo in evidenza negli anni per competenza e sensibilità. Due fattori principali ai quali auspica anche il nuovo corso dell’US Agropoli. La Juniores, come il resto del settore giovanile, sarà un punto di riferimento con l’obiettivo a breve e lungo termine di creare una nuova generazione di ragazzi del territorio pronti a vestire la maglia della prima squadra.

Le parole del tecnico

“Per me i ragazzi sono il fine e mai il mezzo e ho come obiettivo principale quello di farli appassionare a questo progetto nel rispetto di quei valori sani che lo sport c’insegna. Inoltre voglio ringraziare la società per la fiducia espressami con la consapevolezza di dover rispondere sul campo con dedizione e professionalità”.

Nuovo innesto con Marco Guzzo

L’US Agropoli ha comunicato l’arrivo in prima squadra del difensore classe 2002 Marco Guzzo. Il calciatore andrà ad arricchire il pacchetto under nel reparto arretrato. Nato proprio nelle giovanili granata Guzzo ha svolto anche il ritiro precampionato con la squadra di Castori impegnata nella massimo campionato nazionale.