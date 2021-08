Us Agropoli: pari nel match con la Primavera della Salernitana

Nella mattinata di ieri, alle ore 10:30, prima amichevole per l’Us Agropoli che ha giocato con la Salernitana Primavera. Presso il Centro Sportivo “Ultimo Minuto” di Battipaglia delfini e granatini si sono incrociati in un test congiunto terminato in parità per 1-1. La società cilentana successivamente ha annunciato anche l’innesto di un nuovo calciatore, la punta Francesco Vitelli.

Us Agropoli: parità nel test con la Salernitana Primavera

Finisce in parità l’allenamento congiunto con la Primavera della Salernitana. La rete dei delfini è arrivata nel primo tempo grazie al rigore di Margiotta. Buon test per i delfini dopo le prime due settimane di preparazione. Queste le parole rilasciate al termine della gara dal tecnico Giuseppe Cianfrone:

“Abbiamo disputato un buon allenamento nonostante le gambe pesanti e contro una squadra più avanti di noi. Sono molto contento di come i ragazzi hanno lavorato in queste settimane e soprattutto del gruppo che hanno creato. Da lunedì iniziamo l’ultima settimana di preparazione in vista dei primi impegni ufficiali“.

Annunciato l’arrivo della punta Francesco Vitelli

L’US Agropoli è lieta di comunicare il tesseramento dell’attaccante Francesco Vitelli. Classe ’90 ha alle spalle una carriera importante in Serie D ed Eccellenza. Nella massimo campionato dilettantistico ha vestito le maglie di Bitonto, Castrovillari, Pontedera, Campobasso, Torrecuso, Olympia Agnonese e Real Giulianova. In Eccellenza invece ha giocato con Melfi, Vigasio, Francavilla, Fornelli e Subbiano. In carriera ha collezionato oltre 170 partite e messo a segno quasi 70 gol. Il calciatore, inoltre, stamane ha già preso parte all’allenamento congiunto con la Salernitana Primavera ed è già integrato al gruppo della prima squadra.

Martedì fissato lo stage per la Juniores

L’US Agropoli questo martedì 24 Agosto presso l’Impianto Sportivo “R. Guariglia” terrà il primo raduno per formare la Juniores 2021/2022. L’appuntamento sarà riservato alle categorie 2003/2004 e avrà luogo dalle ore 18:30.