Us Agropoli: alle porte il test con la Salernitana Primavera

Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Giuseppe Cianfrone l’Us Agropoli squadra si è radunata lunedi nuovamente presso lo stadio “Guariglia” per riprendere la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. La squadra delfina, dopo i colpi di mercato dei giorni scorsi, punterà a ben figurare sia in campionato che nella Coppa Italia d’Eccellenza. Nella mattinata di oggi lo stesso club delfino ha reso noto che alle porte è previsto un allenamento contro la Salernitana Primavera

Us Agropoli: sabato test con la Salernitana Primavera

Dopo due settimane di intenso lavoro l’US Agropoli sabato mattina, alle ore 10.30, presso lo stadio “Volpe” di Salerno disputerà un allenamento congiunto con la Primavera della Salernitana.

Le parole delle ore scorse di Paolo De Cristofaro e del tecnico in seconda Alfonso Liguori

“Abbiamo concluso la prima settimana di lavoro con grande entusiasmo. Il gruppo lavora molto bene, con il sorriso ma anche con grande determinazione. E’ un onore per me – ha aggiunto il tecnico Alfonso Liguori – poter stare ad Agropoli. Una piazza che ha fatto la storia del calcio campano“.

“Nonostante il gran caldo abbiamo fatto una settimana importante di grande lavoro in vista dei primi impegni. – ha detto invece Paolo De Cristofaro – Sono molto felice, inoltre, del gruppo che si sta creando e credo che continuando in questa direzione potremo fare grandi cose“.

Nei giorni scorsi tesserato Christian D’Aniello

Difensore, classe 2002, alto 183 cm, piede destro è un calciatore molto duttile, abile nei colpi di testa e dotato di un ottimo senso della posizione e di un ottimo anticipo. Dotato di una buona forza massimale che gli conferisce delle buone capacità di contrasto. Cresciuto nei settori giovanili professionistici dell’ Avellino Calcio e della Juve Stabia, dove gioca sempre da titolare, dopo una breve parentesi nel Sorrento Calcio in serie D, dalla seconda parte di stagione 2019/2020 milita nel Sant’ Agnello, ove ha giocato quasi tutte le partite da titolare.