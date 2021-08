Us Agropoli: continuano gli innesti per il team delfino

Continua la campagna acquisti dell’Us Agropoli. La squadra allenata dal tecnico Giuseppe Cianfrone cercherà di tenere il vertice della classifica nel raggruppamento C di Eccellenza. L’organico dei cilentani nelle ultime ore è stato puntellato, dopo i tanti annunci dei giorni scorsi. Queste le note diffuse dal club biancazzurro.

Emanuel Maiese firma con l’Us Agropoli

Dopo il fratello Mimmo arriva anche la firma di Emanuel Maiese. Altro cilentano doc alla corte di mister Cianfrone. Attaccante esterno classe ’94 in carriera ha vestito le maglie di Gelbison, Battipagliese e di tante altre squadre del nostro territorio. Arriva in biancazzurro dopo la doppia stagione disputata con la maglia della Virtus Cilento. Anche lui è già a disposizione del tecnico, pronto a mettere benzina nelle gambe in vista dell’imminente inizio di stagione.

Il portiere Cetrangolo approda al team delfino

Fresco vincitore del campionato di Eccellenza con il Levico Terme, Giulio Cetrangolo è un nuovo portiere dell’US Agropoli. L’atleta, classe ’97, va ad arricchire un reparto già forte con l’arrivo di Pragliola. In carriera Cetrangolo vanta numerose presenze in Serie D con Monza, Nocerina ed Igea Virtus. In passato ha intrapreso anche un’esperienza internazionale nella Serie A maltese dove ha giocato un anno con la maglia del Senglea Athletic. Il giocatore è già a disposizione di mister Cianfrone.

Per i pali anche il giovane Josef Pragliola

L’US Agropoli comunica di essersi assicurata per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive del portiere, classe 2001, Josef Pragliola. Il talentuoso portiere dopo la prima esperienza con la Casertana ha disputato tre stagione all’Afragolese dove ha difeso la porta anche nel campionato di Serie D. L’atleta è già a disposizione di mister Cianfrone.