Oroscopo: Cancro, l’amore vi dà la carica

Ariete – Un amico vi offrirà un aiuto prezioso nelle difficoltà professionali. Avrete modo di ricambiare. In amore avvertite una nota stonata.

Toro – Fino ad oggi vi siete molto agitati ma nel lavoro avete concluso ben poco: dovete cambiare l’approccio. Sentimenti da riscoprire.

Gemelli – Evitate di polemizzare con i collaboratori: e’ piu’ proficuo parlare con un po’ di diplomazia. Sappiate riconoscere i sentimenti veri.

Cancro – La fortuna e’ dalla vostra parte e vi consentirà di osare di piu’ nella professione. L’amore vi da’ la carica.

Leone – È il momento di uscire allo scoperto e parlare con i superiori dei vostri progetti un po’ rischiosi, ma validi. Bene il cuore.

Vergine – Anche se si verificheranno imprevisti nel lavoro siete in grado di fronteggiarli al meglio. In amore state sottovalutando i segnali.

Bilancia – L’organizzazione del lavoro non sta dando i risultati sperati: forse dovrete correggere il tiro. In amore non potete pretendere di piu’.

Scorpione – Avete tutte le carte in regola per pretendere di piu’ sul lavoro: ditelo chiaramente ai superiori ma con diplomazia. Rapporto affettivo burrascoso.

Sagittario – Allargate la cerchia delle vostre conoscenze: potrebbero esservi molto utili per la professione. Crisi passeggera in amore.

Capricorno – Nel lavoro dovrete aspettare ancora un po’ che arrivi una buona occasione. Ma non arrendetevi. In amore dovrete cambiare tattica.

Acquario – Quando nella professione sono in ballo interessi tanto forti non potete agire senza aver valutato i pro e i contro. Bene l’amore.

Pesci – Con i sogni non si va lontano: quando fate dei nuovi progetti di lavoro state con i piedi per terra. Tira e molla snervante e pericoloso in amore.