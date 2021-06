Per la seconda giornata di fila è previsto un turno monco nel girone I di Serie D. Dopo il congelamento di quattro gare di ieri arrivato dalla LND saranno, infatti, solo cinque le partite in campo domani. La causa dello stravolgimento rispetto al calendario fissato è stata la positività di un tesserato del Marina di Ragusa, che aveva portato già al rinvio di cinque partite nell’ultima giornata disputata. Tra i match di domani resta presente l’intreccio tra la Gelbison ed il Paternò.

Gelbison-Paternò: domani ultima di campionato al “Morra”

Allo stadio “Giovanni Morra” domani alle ore 16:00 i ragazzi di Ferazzoli, reduci dal successo con il Dattilo, attenderanno la squadra siciliana del Paternò. Cilentani e siculi si ritrovano opposti dopo il match d’andata terminato 1-3 il 14 febbraio, al “Falcone-Borsellino”, con tripletta di Gagliardi per i vallesi. L’ultima di campionato diretta dal sig. Silvio Torreggiani di Civitavecchia vedrà i padroni di casa sicuri del terzo posto con 63 lunghezze ospitare i siculi salvi a 39 punti e con una gara da recuperare.

Per l’ultima gara interna di campionato la Gelbison riparte dai 10 successi 5 pareggi ed una sola sconfitta centrata al “Morra”. I rossoblù godono di ottima salute come testimoniano gli ultimi due match, giocati tra domenica e mercoledi, dove sono arrivati sei punti. Il Paternò in trasferta ha tenuto uno score discreto con 4 bottini pieni 6 divisioni della posta in palio ed altrettanti successi.

Il programma dell’ultimo turno

ROTONDA – DATTILO

CASTROVILLARI – LICATA

GELBISON – PATERNO’

CITTA’ DI ACIREALE – SAN LUCA

BIANCAVILLA – TROINA

Rinviate

CITTA’ S. AGATA– ACR MESSINA

CITTANOVESE – S. MARIA CILENTO

MARINA DI RAGUSA– RENDE

F.C. MESSINA – ROCCELLA

Serie D girone I: la classifica dopo 33 gare

Acr Messina* 68, Fc Messina* 66, Gelbison 63, San Luca 58, Acireale 54, Dattilo 52, Rotonda 46, Polisportiva Santa Maria 45, Biancavilla* 42, Castrovillari 41, Licata* 40, Paternò* 39, Troina* 36, Cittanovese* e Sant’Agata* 33, Rende* 31, Marina di Ragusa* 30 Roccella 19.* Una gara in meno.