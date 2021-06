Dattilo- Gelbison: successo con blitz nel finale per i vallesi

Dopo l’ultima gara disputata la scorsa domenica, con il Roccella, ritornava nuovamente in campo la Gelbison opposta Dattilo. Al “Polisportivo Provinciale” di Trapani i cilentani, alle ore 16:00, si trovavano ad incrociare i siciliani dopo la partita d’andata del “Morra” giocata il 7 febbraio e chiusa 2-0 per i rossoblù. La sfida valevole per il 33° turno del gruppo I di Serie D, la sedicesima del girone di ritorno, vedeva protagonisti i padroni di casa sesti e gli ospiti terzi. Il match, affidato al sig. Leonardo Tesi di Lucca, termina 0-1 per la Gelbison che chiude con un successo l’ultima trasferta stagionale con il guizzo nel recupero di Di Fiore.

Dattilo- Gelbison: il primo tempo

La prima parte della gara è abbastanza bloccata causa il grande caldo. Il primo sqiillo del match giunge al 12’ per la Gelbison con un tiro da fuori area di Maiorano che sfiora il palo. La risposta isolana giunge subito ma il diagonale di Pagliarulo termina lontano dalla porta di D’Agostino. Al 16′ punizione dal limite per il Dattilo: la battuta di Terranova viene rimpallata dalla barriera in angolo. A metà frazione calcio piazzato per i cilentani: dalla distanza Uliano chiama all’intervento Grimaudo, portiere dei siculi. L’ultima occasione del primo tempo vede i rossoblù pericolosi con un bel tiro di Gagliardi che si spegne alla destra del portiere.

La ripresa

Nel secondo tempo al 7′ calcio d’angolo pericoloso per il Dattilo, respinge D’Agostino con i guantoni. Al 9′ bella iniziativa di Stancarone che arriva in area ma la retroguardia ospite respinge poi al 13′ un bel tiro di Mesina che non inquadra la porta. Il Dattilo cerca di pungere i cilentani ma D’Agostino non è chiamato mai a grandi interventi, mentre al 20′ Sparacello, tira al alto. L’estremo difensore vede gli avanti siciliani a metà secondo tempo calciare ancora verso la porta rossoblù senza inquadrare però lo specchio. Al 31′ cross di Ziroli per Mesina che non colpisce bene di testa sul fronte opposto Galfano dopo 4 giri di lancete impegna severamente D’Agostino superlativo nella sua risposta. Nel finale la Gelbison preme per il successo e al 49′ Mesina si vede strozzare in gola la gioia della rete con un’opposizione di Grimaudo. La rete arriva però al 50′ con Di Fiore che regala l’intero bottino alla squadra del tecnico Ferazzoli.

Il tabellino

Dattilo-Gelbison 0-1

Marcatori 95′ Di Fiore

DATTILO: Grimaudo; Benivegna, Fragapane (65′ Bonfiglio), Pagliarulo (90′ Nigro); Cicala, Pace, Sekkoum (73′ Manfrè), Lupo (79′ Calafiore), Galfano (77′ Doda); Terranova; Di Giuseppe. A disp.: Rallo, Cicala, Pirrello, Angileri, Canino, Messina, Said. All. Chianetta.

GELBISON: D’Agostino; Pipolo (85′ Di Fiore), Gagliardi (57′ Mesina), Uliano, D’Orsi, Mautone, Dayawa, Maiorano (67′ Rossi), Guadagno (47′ Stancarone), Iasevoli (63′ Ziroli), Sparacello. A disp.: Gesualdi, Graziani, Coiro, Bonfini. All. Ferazzoli.

ARBITRO: Tesi di Lucca (Peloso-Cassano). MARCATORI: 95′ Di Fiore

NOTE: Ammoniti: Pace (D), D’Orsi (G)