Lecce-Salernitana: big match in terra salentina per i granata

Dopo il successo, ottenuto sabato scorso, contro il Brescia torna in campo la Salernitana opposta al Lecce. Per il match valevole per il trentunesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 51 punti dopo 30 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i pugliesi. Ad aspettare i campani, nel dodicesimo turno del girone di ritorno, ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Eugenio Corini, al secondo posto con un punto in più degli avversari di giornata. Allo stadio ”Via del Mare”, nel match di oggi delle ore 19:00, la direzione di gara tra granata e rondinelle sarà affidata al sig. Daniele Chiffi di Padova.

I precedenti in terra salentina tra Lecce e Salernitana

Sono 32 i precedenti ufficiali giocati in Puglia tra Lecce e Salernitana con un bilancio di 18 vittorie per i padroni di casa, 6 pareggi e 8 successi esterni dei granata. Il primo confronto fra le due squadre risale alla stagione 1936/1937 mentre per l’ultima sfida bisogna tornare alla stagione 2014/2015. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei giallorossi che hanno realizzato 49 reti mentre i granata ne hanno messe a segno 26.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Lecce e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Bogdan, Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Oggi conta il risultato e per ottenerlo servirà un’ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo un avversario molto forte a cui non bisogna concedere nulla. Credo sarà una partita combattuta fra due squadre forti che si giocano qualcosa di importante. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita a prescindere dal valore del Lecce. Dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto a livello tattico. La squadra è cresciuta molto nel corso del campionato, adesso abbiamo una caratura importante. Gli infortuni non fanno mai piacere, ma chiunque scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti. Non facciamo calcoli, andiamo in campo e cerchiamo di fare il massimo ogni partita. Mancano otto gare e saranno tutte decisive”.

Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Tachtsidis, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari. All.Corini

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Anderson, Jaroszynski: Tutino, Djuric. All. Castori.