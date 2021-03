Target e buyer personas: due concetti di marketing che devi conoscere

Nell’ambito del marketing digitale ci sono una miriade di definizioni teoriche fondamentali per mettere in atto strategie vincenti. Tra queste una delle più importanti è quella di target e di buyer personas che sono la base di tutto il lavoro di promozione, comunicazione, determinazione del prezzo e così via. In pratica ci riferiamo a due modi di approcciarsi alla definizione di cliente e che, tutto sommato, si assomigliano parecchio tra loro. Perché è importante definire un cliente? A cosa serve stabilire un target? Lo spieghiamo in questo approfondimento.

Dalla strategia al target

Una strategia di marketing deve sempre fare i conti con i suoi destinatari, ovvero con le persone a cui essa si rivolge. Il pubblico a cui viene intestato un sito web, una campagna social o una pubblicità televisiva viene identificato come target, ovvero come un insieme di persone a cui potrebbe interessare un preciso messaggio. Queste persone vengono studiate dagli esperti che determinano alcune variabili come età, interessi, posizione geografica, genere e orientamenti per destinare loro un preciso messaggio pubblicitario, ma non solo.

Il concetto di target serve anche a determinare il tono di voce da utilizzare, i colori e l’aspetto grafico di un messaggio e tutto ciò che lo rende interessante per quel preciso gruppo ideale di persone. Per esempio la pubblicità di giocattoli che passa in TV il pomeriggio è amichevole, semplice e giocosa mentre, durante i pasti, gli spot sono mirati ad un pubblico più adulto con canoni comunicativi nettamente differenti.

Il target non serve solamente a determinare il tono di una pubblicità, che sia essa su un media tradizionale o digitale, ma anche per capire dove e quando posizionare il messaggio o la campagna. Difatti nell’ambito di una strategia di web marketing il target ci fa capire anche su quali piattaforme social sia preferibile comunicare dal momento che oltre a Facebook ne esistono tantissime altre.

Dal target alla buyer personas

Allo stesso modo quando si parla di buyer personas si fa riferimento ad un concetto di marketing che identifica e analizza il target. Esso serve a rappresentare il cliente tipo di un certo bene o servizio e aiuta a comprendere le caratteristiche personali, sociali, demografiche ed economiche che la identificano.

In questo modo gli esperti sono in grado di comprendere in che modo impostare l’user experience e l’user satisfaction di un mezzo informativo. Quindi la buyer personas è un utente tipo, fittizio, che viene creato per capire come ragioneranno i potenziali clienti dinanzi ad un prodotto o servizio che viene loro proposto.

Non esiste strategia senza l’analisi di questi due concetti dal momento che questi serviranno a determinare, a cascata, tutte le variabili di una campagna di marketing. Per questo avere una pagina Facebook o un sito web senza conoscere certe variabili potrebbe risultare poco redditizio e frustrante, dal momento che in molti casi non vi è uno studio a posteriori pensato proprio per ragionare in termini di target e buyer personas.