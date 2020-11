La ricetta: scarola stufata

L’indivia, quella che comunemente chiamiamo scarola è una verdura a scarsissimo contenuto calorico e ricca di vitamine e minerali, spicca tra questi il grande apporto di vitamina A.

Molto duttile in cucina, si presta infatti per la preparazione di svariati piatti.

Vediamo oggi come preparare la scarola stufata.

Puliamo e laviamo accuratamente tutte le foglie eliminamdo eventuali residui di terra. Sbollentiamo la scarola in abbondante acqua per circa 10 minuti e scoliamo. In una padella facciamo rosolare in un fondo di olio extravergine di oliva uno spicchio d’aglio, una decina di olive nere, circa 50 gr di capperi e 2/3 filetti di acciuga. Appena l’aglio sarà imbiondito lo tiriamo via e aggiungiamo la scarola, lasciamo evaporare l’acqua in eccesso ve serviamo calda o a temperatura ambiente come contorno.

Le dosi sono per una scarola di grandezza media.

A piacere possiamo aggiungere del peperoncino piccante.