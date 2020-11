Emergenza covid: chiusi uffici Consac in Cilento e Diano

Dal 28 ottobre sono e sino a nuova comunicazione, al fine di evitare spostamenti e soste anche prolungate in prossimità delle sedi, gli sportelli di Vallo della Lucania, Castellabate, Sala Consilina e Sapri rimarranno chiusi al pubblico. Lo ha reso noto l’azienda che gestisce il servizio idrico in gran parte dei comuni del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

Tutti i servizi sono ugualmente accessibili dal sito aziendale “www.consac.it” previa registrazione all’area personale, attraverso la compilazione di form on line o l’invio a mezzo posta / e-mail dei moduli cartacei resi disponibili nell’apposita sezione.

Il “Call Center” (0974.75622 / 800.831.288) è operativo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00; nelle giornate di martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane, dalle 15.00 alle 17.30. Nelle medesime fasce orarie disponibili on line anche i servizi di “Live chat” e “Richiamiamo noi”, grazie ai quali è possibile interloquire con personale aziendale o essere contattati per qualsiasi chiarimento dopo aver inserito, negli appositi spazi, i propri dati e recapiti.

Il servizio “Richiamiamo noi” è attivabile anche inviando un sms ai numeri 339.7368850 / 366.5736031: sufficiente indicare il codice utente o, in alternativa, il proprio nome e cognome in aggiunta all’indicazione del comune in cui è ubicata l’utenza.

“Raccomandiamo inoltre, come da Regolamento del Servizio idrico Integrato, la verifica periodica dei consumi e l’invio dell’autolettura con una delle modalità riportate sul sito aziendale. In un periodo delicato e difficile come quello attuale, confidiamo nella massima collaborazione di tutti”, dicono da Consac..