FOTO | Incendio a Sala Consilina, distrutta mansarda

SALA CONSILINA. Incendio in un’abitazione a Sala Consilina, in località Valle Mauro.

Le fiamme sono divampate questa mattina in una mansarda dove erano in corso dei lavori.

Due le persone coinvolte; entrambe stanno bene anche se una di loro è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per delle ustioni.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Eugenio Siena, che hanno provveduto a domare le fiamme e a spegnere il rogo.

La mansarda è andata completamente distrutta. Da comprendere le cause che hanno determinato il rogo.