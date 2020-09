Eccellenza: colpo per l’Agropoli, la Virtus convince ancora in amichevole

Due delle squadre più ambiziosi di Eccellenza hanno lasciato un segno positivo nel pomeriggio di oggi. L’Agropoli, tornato ad allenarsi nel pomeriggio, riabbraccia Juri Masocco, mentre la Virtus Cilento batte in amicehvole la Salernitana Primavera.

Agropoli: torna Juri Masocco

Acquisto nell’aria in casa Agropoli, che ha annunciato, dopo Vincenzo Margiotta, di aver ingaggiato il calciatore Juri Masocco. Per il classe 1996 si tratta di un ritorno ad Agropoli, avendo già indossato la casacca bianco-azzurra nella stagione 2018/2019. Il centrocampista, originario di Frosinone, a dispetto della giovane età vanta stagioni importanti con le casacche di San Cesareo, Messina, Teramo e San Teodoro, Brindisi ed Avellino. Lo scorso anno, invece, è stato assoluto protagonista nel campionato di Eccellenza tra le fila della Polisportiva Santa Maria.Il calciatore oggi ha preso parte al primo allenamento diretto da mister Carmine Turco presso lo stadio “Guariglia”.

Eccellenza: la Virtus Cilento supera la Salernitana Primavera

Finisce con un positivo 3-2 per la Virtus Cilento il test amichevole andato in scena a Roccadaspide con la Primavera della Salernitana. In rete per i virtussini la punta Guido Esposito, doppietta per lui, e il centrocampista Francesco Santonicola. Per la truppa di Domenico Castiello, come precisato dall’ufficio stampa cilentano, si è trattato dell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in Coppa Italia di Eccellenza. La Virtus tornerà in campo domenica 13 settembre all’Ardisani di Casal Velino contro il Sant’Agnello.