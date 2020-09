Agropoli: per i delfini due calciatori vicino al ritorno

Per molte squadre del prossimo campionato di Eccellenza il mercato è, in pratica, già concluso, o con pochi accorgimenti da inserire in organico. Formazioni al lavoro da giorni e prime amichevoli già nelle gambe anche per le compagini del gruppo C, che al suo interno vede tutte ed undici le squadre salernitane presenti nel massimo torneo regionale dilettantistico. Tra queste, indietro al momento, risulta l’Agropoli, che nei giorni scorsi aveva affidato la propria panchina al tecnico Carmine Turco.

Agropoli mercato in fermento

Sono ore frenetiche di mercato per il team delfino, che punta a ben figuare nella prossima stagione. La squadra cilentana, prossima al suo centenario che cadrà nel prossimo anno, è l’unica del suo raggruppamento a non aver annunciato ancora alcun acquisto. Radio mercato, però, da per vicinissimi al ritorno in biancazzurro il centrocampista Juri Masocco e il difensore Stefano Chiariello. I due calciatori classe 1996, reduci dalla stagione trionfale con la Polisportiva Santa Maria, hanno già vestito, infatti la maglia agropolese. Masocco, talentuoso centrocampista di origini laziali, ha giocato al “Guariglia” in Eccellenza nel campionato 2018-2019, per poi approdare in Serie D con il Brindisi. Per Chiariello, difensore cilentano, invece l’esperienza con i delfini durò due anni, tra il 2015 e il 2017 in Serie D. I due calciatori, con grande esperienza tra quarta serie ed Ecellenza, sarebbero punti di forza di assoluto valore per l’allenatore, ex Faiano, Carmine Turco.

Domenica la presentazione del club

Il sodalizio cilentano, presieduto da Nicola Volpe, ha indetto nei giorni scorsi una conferenza stampa che siterrà domenica, alle ore 19:00. Il team cilentano, in attesa del debutto in Coppa Italia con Faiano e Salernum Baronissi, si presenterà a stampa e tifosi. I vertici del club e dell’amministrazione locale, presso l’Aula Consiliare di Agropoli, presenteranno staff tecnico, dirigenziale e i primi acquisti messi a segno.