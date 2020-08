Agropoli: arriva l’ufficialità Carmine Turco è il nuovo allenatore

Riparte da Carmine Turco l’U.S. Agropoli società che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato d’Eccellenza. La squadra cilentana è stata inserita nei gironi scorsi nel girone C del massimo torneo dilettantistico regionale. I biancazzurri prossimi ai cento anni di storia, che cadranno nel 2021, affidano la panchina ad un tecnico esperto che vanta grossi trascorsi nella categoria. Nei prossimi giorni, dopo l’annuncio di Turco come allenatore, sono attesi invece i primi innesti di mercato. L’Agropoli debutterà in Coppa Italia, dove è stata inserita nel girone P con il Salernum Baronissi, il 23 settembre contro il Faiano, proprio ex squadra di Carmine Turco. Di pochi giorni fa l’ufficialità del nuovo organigramma societario, con l’annuncio di una importante conferenza stampa fissata per questo venerdi. Prevedibile, quindi, anche la presenza del nuvo trainer della squadra cara al presidente Nicola Volpe.

L’ annuncio di Carmine Turco come allenatore dell’Agropoli

E’ stata la stessa società delfina, tramite il supervisore dell’area tecnica Rosario Gaglione a dare l’annuncio ufficiale della nomina di Carmine Turco. “E’ stata sempre la nostra prima scelta. Carmine è un professionista esemplare, persona seria e competente a cui affidiamo con massima fiducia la nostra squadra. Sono bastate poche parole per trovare l’intesa, Turco conosce già Agropoli ed è una sicurezza in questi tipi di tornei”.

Le parole del nuovo tecnico

“Per me è una chiamata importante in una piazza che vuole fare bene. La società ha elementi di spessore al suo interno, desiderosi di rilanciare la squadra dopo una stagione travagliata. Indubbiamente trovare calciatori pronti a sposare la causa non sarà facile, ma noi ci impegneremo per allestire una squadra che possa dire la sua in Eccellenza”.