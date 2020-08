Eccellenza: resa nota la composizione dei tre gironi campani

Send an email

Nel pomeriggio odierno si è tenuto in videocall il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania. La riunione, presieduta dal Presidente Carmine Zigarelli, ha vista la formulazione dei gironi del campionato di Eccellenza con organico a 42 squadre. Tre i gironi, come noto, composti da 14 squadre a testa. Le undici formazioni salernitane, come prevedibile, sono state inserite nel gruppo D, con l’integrazione di altri tre club.

Eccellenza: il girone C

Questi i 14 club inseriti nel raggruppamento C, che vede bene undici presenti. Quattro le novità, rispetto allo scorso anno: presente la retrocessa Agropoli, le neo-promosse Calpazio e Virtus Cilento e la ripescata Salernum Baronissi. Conferme sette team: Costa d’Amalfi, Alfaterna, Castel San Giorgio, Angri. Faiano, Buccino e Scafatese. Completano il gruppo il Sant’Agnello, il Poggiomarino e il Vico Equense.

Gli altri due raggruppamenti

Ecco gli altri due gironi svelati dalla LND Campania nel pomeriggio odierno.

Nel girone A presenti quattro casertane, ovvero Albanova, Marcianise, Maddalonese e Mondragone. Dieci poi le napoletane inserite: Barano, Frattese, Gragnano, Ischia, Procida, Napoli United, Napoli Nord, Pianura, Real Forio, e San Giorgio.

Nel gruppo B presenti sette irpine: Cervinara, Eclanese, Grotta, Montemiletto, Lioni, Virtus Avellino e Vis Ariano. Sette anche le napoletane del girone: Pomigliano, Casoria, Palmense, Acerrana, Saviano, Mariglianese e Virtus Campania.