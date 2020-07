Send an email

Agropoli: mercoledi interessante conferenza per il club delfino

Si profila un mercoledi ricco per il movimento calcistico del nostro territorio. Di ieri, infatti, l’annuncio della presentazione, inerente alla prossima stagione sportiva della Calpazio. I capaccesi sono reduci dall’ammissione in Eccellenza dove potrebbero incontrare l’Agropoli, sempre speranzoso di un eventuale ripescaggio in quarta serie. La compagie delfina, a circa 24 ore di distanza dal sodalizio capaccese, oggi ha indetto una conferenza con data fissata sempre a questo mercoledi.

Il comunicato dell’Agropoli

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 comunica che mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 20:00 presso l’aula Consiliare del Comune di Agropoli “Alfonso Di Filippo”, ci sarà una conferenza stampa. Avente come oggetto quanto è stato fatto finora dall’attuale compagine societaria traghettatrice di Ultras agropolesi, a difesa della nostra matricola 860. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

A breve importanti annunci sull’organigramma societario

Lo stesso club cilentano, prossimo ai suoi cento anni di storia che cadranno nel 2021, nei prossimi giorni sverlerà anche il proprio assetto societario. La compagine di Agropoli, che nei giorni scorsi aveva ceduto Giandomenico Doto al Gladiator, punta a ritrovare una stabilità interna venuta a mancare nella parte iniziale della scorsa stagione. Il team presieduto da Nicola Volpe, dopo la retrocessione maturata dalla quarta serie all’Eccellenza, aveva annunciato il tutto ieri con una nota. Questo il riferimento relativo all’annuncio, ormai prossimo, dell’organigramma delfino.

La società Sportiva U.S. Agropoli 1921, COMUNICA che tutto l’assetto societario, programmazione della nuova stagione e ruoli esatti saranno ufficializzati nei prossimi giorni.