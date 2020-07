Agropoli: ufficiale la cessione di Giandomenico Doto

Nel prossimo torneo di Eccellenza, complice il salto in Serie D della Polisportiva Santa Maria e la salvezza in quarta serie della Gelbison, saranno 3 le formazioni del nostro territorio presenti. Impegnata nel massimo campionato dilettantistico regionale, infatti, oltre alle neo-promosse Virtus Ciento e Calpazio ci sarà anche l’Agropoli. La società cilentana, presieduta da Nicola Volpe, è chiamata al riscatto sportivo dopo un annata opaca in vista del suo storico centenario, che giungerà al termine di questa stagione.La squadra delfina, nell’attesa di definire il suo assetto societario e il suo parco calciatori, ha ufficialmente salutato Giandomenico Doto passato al Gladiator.

Giandomenico Doto passa ufficialmente al team sammaritano

Giandomenico Doto è ufficialmente un nuovo calciatore del Gladiator. Il calciatore, classe 1999, approda ai team sammaritano dopo la sua parentesi ad Agropoli. Doto con i delfini ha mostrato la sua duttilità tattica e grosso spirito di sacrificio giocando come esterno alto in un centrocampo a 4, ala di un tridente o seconda punta. Il nuovo tesserato del sodalizio di quarta serie, guidato dal tecnico Santonastaso, prima dell’ultima annata in D con l’Agropoli aveva disputato, sempre con i cilentani, due tornei d’Eccellenza. Questo l’annuncio di Doto, chiuso in pratica da diversi giorni, diffuso del team sammaritano.

Il comunicato del Gladiator

Primo volto nuovo in casa Gladiator. L’ASD Gladiator 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’under classe 99 Giandomenico Doto.

Proveniente dall’Agropoli, il giovane esterno d’attacco mancino ha disputato una grande stagione, mettendosi in evidenza proprio contro i sammaritani. In quella partita realizzò la rete del pareggio, colpendo anche un palo nel finale che salvò i nerazzurri. Doto arriva a Santa Maria Capua Vetere a titolo definitivo, a dimostrazione di come l’entourage nerazzurro crede e investe nei giovani. La società, inoltre, ringrazia per l’acquisto sia l’Agropoli Calcio che i due procuratori Stefano Squitieri e Valentino Viviani.