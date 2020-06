Sapri, disagi all’ufficio postale: chiesto potenziamento

Send an email

SAPRI. Potenziare l’ufficio postale. E’ quanto chiede l’utenza della cittadina del Golfo di Policastro. Da tempo e in particolare da quanto è cominciata l’emergenza covid, si registrano non pochi disagi. L’impossibilità di far accedere tutti al locale impone file all’esterno, sotto il sole o sotto la pioggia.

All’interno, inoltre, solitamente sono due gli sportelli funzionanti, quindi solo la metà rispetto a quelli presenti e ciò determina un ulteriore tempo di attesa.

I problemi maggiori li hanno gli anziani; la situazione rischia di peggiorare con l’aumento delle temperature nelle prossime settimane.

Di qui l’appello dei fruitori delle poste sapresi affinché il servizio venga potenziato e vengano ripristinati i numeri per regolare la fila.