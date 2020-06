Salernitana: da oggi riprendono gli allenamenti di gruppo

Con il ritorno ufficiale del campionato, fissato per il 20 giugno, le squadre del campionato di Serie B sono tornate ad allenarsi. Saranno 10 i turni di campionato da giocare per tutti i team della cadetteria, in meno di un mese e mezzo. La Salernitana, dopo la ripresa individuale, lavora ufficialmente da oggi anche in gruppo. E’ stata la stessa società a renderlo noto, con un comunicato.

Salernitana: la ripresa degli allenamenti collettivi

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che la squadra riprenderà gli allenamenti collettivi subito dopo aver effettuato il test Covid-19 cosiddetto test zero. Ad eccezione di Cedric Gondo che nei giorni scorsi si è recato in Veneto per motivi personali. Pertanto in ottemperanza al protocollo regionale il calciatore osserverà il periodo di quarantena. Nella giornata odierna, inoltre, saranno completati i test e controlli cardiologici.

Questo l’elenco dei convocati del mister Gian Piero Ventura

PORTIERI: Lazzari, Micai, Russo, Vannucchi.

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Mantovani, Migliorini, Milani.

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro.

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Jallow, Iannone.

Venerdi effettuati i prelievi del sangue

Il club granata venerdì aveva effettuato, presso il C.S. “Mary Rosy”, i prelievi del sangue a cura del Centro Polidiagnostico Check-Up. Sempre il 29, nel corso dell’allenamento, Alessandro Micai ha riportato un forte trauma contusivo alla mano destra. Le sue condizioni però non sembrano preoccupare lo staff medico.