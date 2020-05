Salernitana: riprendono ufficialmente gli allenamenti

La Salernitana, dopo il segnale di apertura lasciato dall’ultimo Consiglio Federale, guarda alla possibilità concreta di ripartenza del campionato cadetto. Si avvicina, infatti, la data in cui i calciatori riprenderanno ufficialmente a lavorare sul campo, dopo la frenata dei giorni scorsi. La società granata, nel pomeriggio, ha reso noto, sui propri canali ufficiali, che da sabato la rosa, guidata dal tecnico Ventura, sarà sottoposta a tamponi, in vista del ritorno agli allenamenti fissato per lunedi 25.

Ripresa delle attività agonistiche granata: il comunicato del club

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire da sabato 23 maggio i calciatori e lo staff granata si sottoporranno a tamponi e test sierologici come previsto dal Protocollo. A partire da lunedì la squadra inizierà gli allenamenti individuali, salvo diverse indicazioni.

Il sodalizio caro al patron Lotito, nei giorni scorsi, inoltre aveva diffuso la notizia della riapertura dello Store ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919.

Salernitana Store: Da lunedì tutto il merchandising in promo al 50%

Da lunedì 18 maggio riaprirà le porte lo Store Ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919 in Piazza Caduti Civili di Guerra a Salerno. Per venire in contro ai tifosi granata in questo periodo difficile dettato dall’emergenza Covid-19, tutto il materiale in vendita disponibile presso lo store sarà in promozione al 50%.