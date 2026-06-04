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Il cantautore Peppe Cirillo torna in Francia: ambasciatore della musica mediterranea nelle Ardenne

Il cantautore Peppe Cirillo torna in Francia dal 12 al 14 giugno, ospite d'onore alla rassegna di musica popolare nelle Ardenne Thiérache

Redazione Infocilento
Peppe Cirillo

Peppe Cirillo, cantautore ed ambasciatore della cultura nel mondo, è pronto a tornare sui palcoscenici francesi. Dal 12 al 14 giugno, l’artista sarà ospite d’onore della prestigiosa rassegna di musica popolare organizzata dalla Communauté de Communes Ardennes Thiérache, nella cornice della città di Maubert-Fontaine.

Un legame storico che si rinnova

Per Cirillo si tratta di un atteso “ritorno a casa”. Il musicista, infatti, aveva già incantato il pubblico della rassegna anni addietro, in un’edizione rimasta memorabile che culminò con la sua nomina ad Ambasciatore della Cultura per il territorio francese. Un legame profondo e duraturo, quello tra l’artista e le Ardenne, che si rinnova oggi con un progetto musicale che fonde la tradizione del Sud Italia con sonorità contemporanee di respiro internazionale.

Sul palco con l’ensemble mediterraneo

Insieme al suo ensemble, composto da Antonello Mondillo, China Aresu e Graziano Cirillo, Peppe Cirillo proporrà un viaggio emozionale tra le radici della musica mediterranea, portando nel cuore del dipartimento francese l’energia travolgente della tammorra e la poesia dei testi d’autore.

Le parole dell’artista alla vigilia

“Tornare nelle Ardenne è per me un’emozione particolare” – commenta l’artista – “È un luogo che ha saputo accogliere la mia musica con un calore straordinario, riconoscendone il valore universale. Siamo pronti a condividere nuovamente questa grande festa popolare con il pubblico francese.”

Un ponte culturale tra Cilento e Francia

La partecipazione di Peppe Cirillo a questa rassegna conferma il ruolo del musicista quale straordinario ponte culturale tra il Cilento e il Mondo, capace di trasformare il folklore in una “materia viva” che unisce popoli e generazioni.

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