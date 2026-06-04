Salute posturale a scuola: l’Asl Salerno presenta i risultati del progetto “Okkio alla Schiena”

Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Azzurra dell’Asl Salerno, in via Nizza 146, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei risultati del primo screening posturale condotto nelle scuole del comune di Salerno nell’ambito del progetto “Okkio alla Schiena – Osservazione e Rilevazione Posturale”.

I promotori e le scuole coinvolte

L’iniziativa, promossa dalla UOSD Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, diretta dalla Dott.ssa Rosamaria Zampetti, e realizzata in collaborazione con il Centro Scoliosi Gruppo Forte Salerno, diretto dal Dr. Francesco Forte, ha coinvolto gli alunni degli istituti IC G. Vicinanza – A. Pirro, IC Calcedonia e IC S. Tommaso d’Aquino di Salerno, e IC Camera di Sala Consilina (SA).

I parametri analizzati nello screening

Le valutazioni posturali, effettuate da professionisti esperti in una sala dedicata all’interno delle scuole, hanno permesso di raccogliere dati su:

La prevalenza di disturbi posturali nella popolazione scolastica

La percentuale di ragazzi che praticano attività sportiva

La presenza di sovrappeso e obesità in età evolutiva

Prospettive future per la prevenzione

Pur trattandosi di un primo campione pilota, i risultati costituiscono una base preziosa per la programmazione degli interventi preventivi negli anni scolastici futuri. La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare i dati, aprire una riflessione sulla salute posturale in età evolutiva e definire le prospettive di sviluppo del progetto per il prossimo anno.