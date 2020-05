Salernitana: i granata cauti sulla ripresa degli allenamenti

Giornata di comunicati in casa Salernitana, team che ha reso noto di non riprendere i propri allenamenti prima del 25 maggio. I granata hanno diffuso, infatti nel pomeriggio, la seguente nota.

L’U.S. Salernitana 1919, visto il perdurare della situazione di emergenza da Covid-19 e considerata l’assenza di comunicazioni da parte degli Organi competenti sull’eventuale ripresa dei campionati, comunica he l’attività ufficiale riprenderà non prima del 25 maggio. Salvo eventuali nuove disposizioni.

In mattinata, inoltre, la formazione del tecnico Ventura aveva comunicato di aver effettuato la sanificazione del suo centro sportivo.

E’ stata effettuata questa mattina un nuova sanificazione di tutti gli ambienti del C.S. “Mary Rosy” e presso gli uffici della Sede Operativa dell’U.S. Salernitana 1919.

Serie B storica l’iniziativa che vede anche atleti legati al granata della Salernitana

Rimanendo sul tema Serie B la lega cadetta, nei giorni passati, aveva organizzato un particolare contest. Da scegliere tra 5 candidati i calciatori per ogni ruolo più amati dai tifosi. Tra i pali a spuntarla è stato Gianluigi Buffon, portiere della Juventus che nella stagione 2006/07 ha giocato con i bianconeri in Serie B. In difesa premiati Oddo, Grosso, Materazzi e Franco Baresi, che nel campionato 1982/83 giocò con il Milan in B. A centrocampo Pirlo, in Serie B con il Brescia, Gattuso, nella seconda serie con il Perugia ma ex anche della Salernitana, e Nevded. In attacco, infine, il trio composto da Batistuta, Del Piero e Vieri.